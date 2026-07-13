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Новости Социум

Семь человек оказались в ловушке из-за упавших на дорогу деревьев в Ломоносовском районе

Вечером 11 июля спасатели получили сообщение о том, что из-за поваленных деревьев оказалась заблокирована дорога к озеру Лубенское в Ломоносовском районе. В ловушке оказались семь человек.

Семь человек оказались в ловушке из-за упавших на дорогу деревьев в Ломоносовском районе - В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: аварийно-спасательные службы ЛО.

На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно, дежурная смена поисково-спасательного отряда «Красная Горка», а также специалисты компании «Россети».

Тосненские спасатели эвакуировали двух человек на снегоболотоходе и помогли расчистить дорогу от упавших деревьев. В результате происшествия никто не пострадал.

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спасатели Ленобласть Ломоносовский район
Новости Социум

Найден способ выявлять хладнокровных убийц по анализам

Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.

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