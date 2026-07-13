Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 23 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 18:00, устранение деформаций на укрепленных обочинах и откосах.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 654,657 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00,замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение размывов.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 5 ограничение скорости движения обратный ход с 09:00 до 15:00,погрузо разгрузочные работы в полосе отвода.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 105-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт ПЧ;

км 130 -143 ограничение скорости движения в оба направления с08:00 до 20:00, окашивание обочин.

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 61-60 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от наносного грунта механизированным способом;

транспортные развязки км 114, км 124, км 126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 60-64 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локально очистных сооружений.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций на укрепленных обочинах и откосах;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37 +транспортные развязки км10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 65-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и вдоль бортового камня от смета и грязи вручную;

км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь:

км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение размывов.

км 79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах, п/отвода;

км 145-144 ограничение скорости движения в сторону СПб правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 147-148 ограничение скорости движения в сторону Пскова правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 134-135 ограничение скорости движения в сторону СПб правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 132-133 ограничение скорости движения в сторону Пскова правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов.