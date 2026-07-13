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«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта

В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда, которые соберут элиту российского автоспорта, включая звезд Формулы-1.

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта - В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда,
Фото здесь и далее: Игора Драйв

Сезон Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) достиг своего экватора, и середина чемпионата будет отмечена грандиозным праздником скорости. Одна из лучших гоночных трасс страны 8–9 и 15–16 августа примет более 150 автомобилей и всех ключевых участников турнира. Программа соревнований включает как часовые спринтерские заезды, так и захватывающий 6-часовой марафон СМП РСКГ Эндуранс. 

Первый уикенд (8–9 августа) сосредоточится на спринтах в пяти классах. В топовой категории SMP TCR Russia внимание приковано к лидеру сезона Максиму Солдатову из TAIF Motorsport, который демонстрирует отличные результаты.

«Болельщики ждали, что в июне или июле более опытные соперники отберут у молодого москвича лидерство, однако раз за разом Максим входил в число наиболее результативных пилотов очередного этапа. Сейчас у него на счету уже три победы в гонках — в то время как ни один из соперников не смог выиграть больше одного раза», — отметили организаторы.

В классе суперкаров турнирную таблицу возглавляет самарский гонщик-любитель Вадим Мещеряков, опережая именитых соперников, в том числе экс-пилота престижной американской серии IndyCar Михаила Алешина. 

Затем, 15 августа, состоится 6-часовая марафонская гонка. Здесь на трассе сойдутся мощнейшие машины: отечественные спортпрототипы BR03 и зарубежные суперкары Mercedes-AMG GT3 и Lamborghini Huracan. Одно из самых ожидаемых событий ивента — участие звезд Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, выступающих на BR03. Их конкуренция с экипажем Михаила Алешина обещает стать главным украшением турнира. 

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта - В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда,

Организаторы также подготовили насыщенную развлекательную программу. Зрители смогут посетить пит-лейн, пообщаться с гонщиками, получить автографы и попробовать свои силы на профессиональных гоночных симуляторах SMP Esports.

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"Игора Драйв"
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Аномальная жара накроет европейскую часть России

Новая волна жары будет менее интенсивной, но затронет многие регионы центральной части страны.

В Россию возвращается аномальная волна жары, которая в ближайшее время накроет европейскую часть страны. Об этом предупредил климатолог университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — цитирует его РИА Новости.  

Напомним, в середине июня страны Европы накрыла аномальная жара. Термометры показывали 40 градусов и даже выше.

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