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Путин: Ситуация с топливом в России постепенно будет выправляться

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками нефтепродуктов в России, сложившаяся из-за атак ВСУ, будет постепенно налаживаться.

Путин: Ситуация с топливом в России постепенно будет выправляться - Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая.
Фото: freepik.

«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал Путин на форуме ОНФ «Все для Победы!».

Комментируя удары ВСУ по российским объектам, он уточнил, что ответы «будут зеркальными и в несколько раз мощнее».

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Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля.

Теги

топливо Россия Путин
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Спасатели Ленобласти почти 30 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 6 по 12 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 28 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 7 раз;

— к поисково-спасательным работам в лесах – 3 раз; 

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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Теги

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