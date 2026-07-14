Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками нефтепродуктов в России, сложившаяся из-за атак ВСУ, будет постепенно налаживаться.
«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал Путин на форуме ОНФ «Все для Победы!».
Комментируя удары ВСУ по российским объектам, он уточнил, что ответы «будут зеркальными и в несколько раз мощнее».
Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля.