Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками нефтепродуктов в России, сложившаяся из-за атак ВСУ, будет постепенно налаживаться.

«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал Путин на форуме ОНФ «Все для Победы!».

Комментируя удары ВСУ по российским объектам, он уточнил, что ответы «будут зеркальными и в несколько раз мощнее».

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