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Медики Ленобласти собрались на XI спортивно-туристический слет на берегу Финского залива

Врачи, медсестры и санитары Ленинградской области на время оставили скальпели, сменили халаты на спортивные костюмы и вышли на живописный берег Финского залива.

Медики Ленобласти собрались на XI спортивно-туристический слет на берегу Финского залива - Врачи, медсестры и санитары Ленинградской области на время оставили скальпели, сменили халаты на спо
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Там состоялся XI Спортивно-туристический слет медицинских работников региона, прошедший под девизом «Мы все Команда 47 — Команда созидания». В соревнованиях приняли участие более 20 команд из различных лечебных учреждений области.

Программа слёта включала «Весёлые старты», волейбол, футбол, туристическую полосу препятствий, перетягивание каната, стрельбу из пневматической винтовки, эстафету, пейнтбол и сап-сёрфинг. По итогам всех испытаний первое место заняла команда «Разряд» из Тихвинской больницы. Серебро завоевал коллектив «Осторожно, дети!» из Детской областной больницы, а бронза досталась команде «Импульс» Выборгской больницы.

«Игра была честной, борьба — достойной. Пусть этот азарт и спортивный задор помогают вам созидать и добиваться новых высот в профессии», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Помимо спортивной части, в программу слёта вошли творческие испытания: команды представили приветствия и эмблемы, а также соревновались в обустройстве лагеря — жюри оценивало оформление бивуака и кулинарное мастерство участников при приготовлении и сервировке блюд. Таким образом, слёт стал не только проверкой физической подготовки, но и площадкой для проявления креативности и командного духа.

Для души Новости

Водоемы Петербурга и Ленобласти прогрелись до 20-24 градусов

Температура воды в водоемах Петербурга и Ленобласти превысила +20 градусов, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Водоемы Петербурга и Ленобласти прогрелись до 20-24 градусов - По словам синоптика, теплая погода сохранится, и температура воды останется на том же уровне.
Фото: Freepik.

Так, в Неве температура воды составляет +21,2°С, в Кронштадте — +20,2°С, в Ломоносове — +22,9°С, а в Лисьем Носу — +24,1°С. По словам Александра Колесова, теплая погода сохранится, и температура воды останется на том же уровне.

Напомним, Роспотребнадзор признал пригодными для купания семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге. Список по ссылке

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Теги

водоемы колесов Петербург Ленобласть

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