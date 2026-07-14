Врачи, медсестры и санитары Ленинградской области на время оставили скальпели, сменили халаты на спортивные костюмы и вышли на живописный берег Финского залива.

Там состоялся XI Спортивно-туристический слет медицинских работников региона, прошедший под девизом «Мы все Команда 47 — Команда созидания». В соревнованиях приняли участие более 20 команд из различных лечебных учреждений области.

Программа слёта включала «Весёлые старты», волейбол, футбол, туристическую полосу препятствий, перетягивание каната, стрельбу из пневматической винтовки, эстафету, пейнтбол и сап-сёрфинг. По итогам всех испытаний первое место заняла команда «Разряд» из Тихвинской больницы. Серебро завоевал коллектив «Осторожно, дети!» из Детской областной больницы, а бронза досталась команде «Импульс» Выборгской больницы.

«Игра была честной, борьба — достойной. Пусть этот азарт и спортивный задор помогают вам созидать и добиваться новых высот в профессии», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Помимо спортивной части, в программу слёта вошли творческие испытания: команды представили приветствия и эмблемы, а также соревновались в обустройстве лагеря — жюри оценивало оформление бивуака и кулинарное мастерство участников при приготовлении и сервировке блюд. Таким образом, слёт стал не только проверкой физической подготовки, но и площадкой для проявления креативности и командного духа.