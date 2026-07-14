Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что Украина намерена добиваться отказа в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных турнирах. И намерена работать со странами, на территории которых будут проходить ближайшие соревнования.

«Нам нужно работать со странами, чтобы они не допускали этих спортсменов на свою территорию, и тогда мы сможем решить эту проблему», – заявил Владислав Гераскевич

Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований об ограничениях на участие российских спортсменов. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.