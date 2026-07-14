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Новости Спорт

Украина придумала, как препятствовать участию российских спортсменов в турнирах

олимп
Фото: pxhere.com

Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что Украина намерена добиваться отказа в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных турнирах. И намерена работать со странами, на территории которых будут проходить ближайшие соревнования.

«Нам нужно работать со странами, чтобы они не допускали этих спортсменов на свою территорию, и тогда мы сможем решить эту проблему», – заявил Владислав Гераскевич

Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований об ограничениях на участие российских спортсменов. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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Мошенники придумали новую схему обмана - на этот раз преступники угрожают «блокировкой» СБП.

По данным Управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД по СПб и ЛО, преступники звонят людям от имени банка и сообщают, что в переводах через систему быстрых платежей (СБП) обнаружена подозрительная активность.

Затем они торопят жертву, утверждая, что нужно срочно пройти проверку, иначе переводы или счет будут заблокированы. Под предлогом «верификации» они могут попросить назвать код из СМС, подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным.

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мошенничество Петербург Ленобласть СБП

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