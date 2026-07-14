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В Минпросвещения объяснили, когда ученика могут не взять в 10 класс

Школа
Фото: Freepik.

Каждому выпускнику девятого класса обязаны предоставить место в десятом классе, даже если он не прошел отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В ведомстве напомнили, что право граждан на образование закреплено в Конституции. Место для ученика должны подобрать в той же школе или в другом территориально доступном образовательном учреждении.

Отказать в приеме в конкретную школу могут только при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям следует обратиться в региональный орган управления образованием или соответствующий орган местного самоуправления.

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08.03.2026
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Теги

Минпросвещения образование Россия
Новости Экономика

ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила письмо с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары в 18 крупных торговых организаций. Это связано с сезонным повышением спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.

ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары - Речь идет о 18 ретейлерах.
Фото: magnific

В списке компаний, получивших письмо от ФАС, значатся такие торговые сети, как «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О'Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В ФАС напомнили, что начиная с 2023 года некоторые из этих сетей уже принимали на себя добровольные обязательства по ограничению наценок на школьные товары по предложению ведомства. Это позволило сделать такие товары более доступными для семей с детьми школьного возраста по всей стране.

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