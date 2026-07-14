Каждому выпускнику девятого класса обязаны предоставить место в десятом классе, даже если он не прошел отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В ведомстве напомнили, что право граждан на образование закреплено в Конституции. Место для ученика должны подобрать в той же школе или в другом территориально доступном образовательном учреждении.

Отказать в приеме в конкретную школу могут только при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям следует обратиться в региональный орган управления образованием или соответствующий орган местного самоуправления.