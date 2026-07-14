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Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о новой схеме мошенничества с «блокировкой» СБП

Мошенники придумали новую схему обмана - на этот раз преступники угрожают «блокировкой» СБП.

По данным Управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД по СПб и ЛО, преступники звонят людям от имени банка и сообщают, что в переводах через систему быстрых платежей (СБП) обнаружена подозрительная активность.

Затем они торопят жертву, утверждая, что нужно срочно пройти проверку, иначе переводы или счет будут заблокированы. Под предлогом «верификации» они могут попросить назвать код из СМС, подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным.

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Ведомство напоминает, что сотрудники банков не запрашивают коды из СМС и не требуют устанавливать сторонние программы.

Теги

мошенничество Петербург Ленобласть СБП
Для души Новости

Водоемы Петербурга и Ленобласти прогрелись до 20-24 градусов

Температура воды в водоемах Петербурга и Ленобласти превысила +20 градусов, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Водоемы Петербурга и Ленобласти прогрелись до 20-24 градусов - По словам синоптика, теплая погода сохранится, и температура воды останется на том же уровне.
Фото: Freepik.

Так, в Неве температура воды составляет +21,2°С, в Кронштадте — +20,2°С, в Ломоносове — +22,9°С, а в Лисьем Носу — +24,1°С. По словам Александра Колесова, теплая погода сохранится, и температура воды останется на том же уровне.

Напомним, Роспотребнадзор признал пригодными для купания семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге. Список по ссылке

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Теги

водоемы колесов Петербург Ленобласть

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