Мошенники придумали новую схему обмана - на этот раз преступники угрожают «блокировкой» СБП.

По данным Управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД по СПб и ЛО, преступники звонят людям от имени банка и сообщают, что в переводах через систему быстрых платежей (СБП) обнаружена подозрительная активность.

Затем они торопят жертву, утверждая, что нужно срочно пройти проверку, иначе переводы или счет будут заблокированы. Под предлогом «верификации» они могут попросить назвать код из СМС, подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным.

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Ведомство напоминает, что сотрудники банков не запрашивают коды из СМС и не требуют устанавливать сторонние программы.