Молодой человек получил химический ожог глаз после выстрела из газового пистолета возле магазина на улице Новой в Кировске.

По предварительным данным, во время ссоры один из ее участников выстрелил из газового пистолета в сторону 19-летнего оппонента. В результате содержимое баллончика попало потерпевшему в глаза.

Медики диагностировали у молодого человека химический ожог. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего подозреваемого возле дома № 6 на бульваре Партизанской Славы. После беседы в отделе полиции его отпустили под обязательство о явке.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.