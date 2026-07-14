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Новости Происшествия

Молодому человеку выстрелили в глаз из пистолета во время ссоры в Кировском районе

Молодой человек получил химический ожог глаз после выстрела из газового пистолета возле магазина на улице Новой в Кировске.

По предварительным данным, во время ссоры один из ее участников выстрелил из газового пистолета в сторону 19-летнего оппонента. В результате содержимое баллончика попало потерпевшему в глаза.

Медики диагностировали у молодого человека химический ожог. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего подозреваемого возле дома № 6 на бульваре Партизанской Славы. После беседы в отделе полиции его отпустили под обязательство о явке.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Кировский район Кировск
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Затем они торопят жертву, утверждая, что нужно срочно пройти проверку, иначе переводы или счет будут заблокированы. Под предлогом «верификации» они могут попросить назвать код из СМС, подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным.

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Теги

мошенничество Петербург Ленобласть СБП

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