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Новости Социум

Соцфонд и Одноклассники представили афишу мероприятий Центров общения

Афиша включает более 9 тысяч событий по всей стране.

Соцфонд России и Одноклассники запустили афишу мероприятий Центров общения старшего поколения (ЦОСП). Программа мероприятий доступна пользователям социальной сети во всех регионах страны. 

Центры общения для возрастных людей начали запускать в 2022 году в зданиях, освободившихся после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). С тех пор проект стал всероссийским. Сегодня в 88 субъектах страны работают уже 999 таких учреждений.

Сотрудники центров обучают гостей компьютерной и финансовой грамотности, организуют консультации по защите от мошенничества и управлению личными финансами, экскурсии, творческие мастерские, литературные вечера и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Теперь узнать обо всех событиях можно и в Одноклассниках.

«Центры общения старшего поколения, которые мы создаем в рамках нацпроекта «Семья», помогают нашему «серебряному» поколению оставаться активными, здоровыми и социально вовлеченными. Благодаря афише в Одноклассниках люди старшего возраста всегда будут в курсе событий в своем регионе и смогут легко записаться на понравившееся мероприятие. Это еще один удобный и современный канал, который мы открываем для старшего поколения», — рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Теги

Социальная сеть «Одноклассники» социальный фонд России
Новости outside

Пассажира засосало в разбитый иллюминатор самолета на высоте 6000 метров

Пассажир пострадал после разрушения иллюминатора в самолете Ryanair, выполнявшем рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген.

Вскоре после взлета, на высоте около 6000 метров, в салоне Boeing 737-800 раздался громкий хлопок, после чего голову 61-летнего мужчины затянуло в образовавшееся отверстие, сообщает EPT News. Супруга удерживала пассажира за ноги до тех пор, пока на помощь не пришли другие люди, находившиеся на борту.

После разгерметизации салона пассажиры воспользовались кислородными масками. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Салониках. Пострадавшего мужчину осмотрели медики в аэропорту.

В Ryanair подтвердили обстоятельства произошедшего. Для пассажиров подготовили резервный самолет, на котором они продолжили полет в Мемминген.

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