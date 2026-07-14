Афиша включает более 9 тысяч событий по всей стране.
Соцфонд России и Одноклассники запустили афишу мероприятий Центров общения старшего поколения (ЦОСП). Программа мероприятий доступна пользователям социальной сети во всех регионах страны.
Центры общения для возрастных людей начали запускать в 2022 году в зданиях, освободившихся после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). С тех пор проект стал всероссийским. Сегодня в 88 субъектах страны работают уже 999 таких учреждений.
Сотрудники центров обучают гостей компьютерной и финансовой грамотности, организуют консультации по защите от мошенничества и управлению личными финансами, экскурсии, творческие мастерские, литературные вечера и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Теперь узнать обо всех событиях можно и в Одноклассниках.
«Центры общения старшего поколения, которые мы создаем в рамках нацпроекта «Семья», помогают нашему «серебряному» поколению оставаться активными, здоровыми и социально вовлеченными. Благодаря афише в Одноклассниках люди старшего возраста всегда будут в курсе событий в своем регионе и смогут легко записаться на понравившееся мероприятие. Это еще один удобный и современный канал, который мы открываем для старшего поколения», — рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.