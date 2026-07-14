Афиша включает более 9 тысяч событий по всей стране.

Соцфонд России и Одноклассники запустили афишу мероприятий Центров общения старшего поколения (ЦОСП). Программа мероприятий доступна пользователям социальной сети во всех регионах страны.

Центры общения для возрастных людей начали запускать в 2022 году в зданиях, освободившихся после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). С тех пор проект стал всероссийским. Сегодня в 88 субъектах страны работают уже 999 таких учреждений.

Сотрудники центров обучают гостей компьютерной и финансовой грамотности, организуют консультации по защите от мошенничества и управлению личными финансами, экскурсии, творческие мастерские, литературные вечера и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Теперь узнать обо всех событиях можно и в Одноклассниках.