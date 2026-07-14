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Новости Социум

Прокуратура помогла пенсионерке из Выборга получить компенсацию за купленное за свой счет лекарство

Пенсионерке из Выборга возместили расходы на льготное лекарство и компенсировали моральный вред. Выборгская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о государственной социальной помощи.

Выяснилось, что женщина с инвалидностью I группы не смогла бесплатно получить положенный ей препарат. Из-за риска осложнения заболевания пенсионерка была вынуждена купить лекарство за свой счет.

Городской прокурор направил в суд иск о взыскании расходов и компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили.

Пенсионерке возместили более 10 тысяч рублей, потраченных на лекарство, а также выплатили компенсацию морального вреда, сообщили 14 июля в прокуратуре.

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Теги

Выборг Ленинградская область
Новости Социум

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах

Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах - Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленинградской области ведется набор в Аварийно-спасательную службу региона на должность спасателя в поисково-спасательные отряды с дальнейшим заключением контракта резервиста в мобильные огневые группы.  

Несение службы ведется на территории Ленинградской области. Среди требований к кандидатам: мужчины, возраст до 62 лет, состояние здоровья категории А, Б или В и отсутствие судимости.  

На период сборов сохраняется средняя заработная плата по месту работы, при этом гарантируется ее ежемесячная выплата. Поступившим на службу назначается единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Дополнительно предоставляется 100 000 рублей каждый месяц при несении службы на объекте (при условии нахождении на сборах).

Также действует система премирования за уничтожение вражеских БПЛА. Поступившим на службу выплачивается 100 000 рублей за каждый сбитый беспилотник. Возможна и дополнительная  выплата, предусмотренная Минобороны. Ее назначение обсуждается индивидуально. 

Подробности и запись на службу по телефонам: 8 (812) 612-72-84 (пн-пт с 9:00 до 18:00) или 8 (813) 613-38-26 (заказать обратный звонок круглосуточно).

Теги

аварийно-спасательная служба Мобильные огневые группы контракт

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