Пенсионерке из Выборга возместили расходы на льготное лекарство и компенсировали моральный вред. Выборгская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о государственной социальной помощи.

Выяснилось, что женщина с инвалидностью I группы не смогла бесплатно получить положенный ей препарат. Из-за риска осложнения заболевания пенсионерка была вынуждена купить лекарство за свой счет.

Городской прокурор направил в суд иск о взыскании расходов и компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили.

Пенсионерке возместили более 10 тысяч рублей, потраченных на лекарство, а также выплатили компенсацию морального вреда, сообщили 14 июля в прокуратуре.