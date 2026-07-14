Надзорное ведомство добилось устранения нарушений прав жены военнослужащего.
В Кировском районе Ленинградской области после вмешательства прокуратуры устранили нарушения прав супруги участника СВО.
Супруга военнослужащего столкнулась с систематическими проблемами в электроснабжении частного дома. Несмотря на неоднократные обращения в местную ресурсоснабжающую организацию, ситуация не менялась. Тогда местная жительница обратилась в прокуратуру.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой подтвердило бездействие коммунальных служб. Прокуратура обязала организацию устранить нарушения, после чего энергетики провели монтаж дополнительной линии электропередач и выполнили переподключение дома.