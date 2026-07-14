Запервое полугодие 2026 года число аварий, связанных с выездом на встречную полосу, выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ленинградской области за первые шесть месяцев 2026 года было зарегистрировано 34 аварии, случившихся в результате выезда на полосу встречного движения в запрещенных для обгона местах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Для сравнения, в первом полугодии 2025 года таких происшествий было зафиксировано всего четыре. Рост числа подобных ДТП растет и в ряде других российских регионов. Аналогичные показатели аварийности наблюдаются, например, в Курской и Московской областях и Красноярском крае.

В Петербурге за отчетный период произошло семь ДТП, случившихся в результате выезда на встречную полосу в запрещенных местах. Годом ранее их было всего два.

Последствия подобных маневров часто оборачиваются трагическими последствиями. В 1,7 тысяч таких происшествий, зафиксированных по всей России, погибли 529 человек, отмечают в ГИБДД.