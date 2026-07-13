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Новости Социум

Прокуратура добилась повышения пособия жительнице Ленобласти

Ранее женщина допустила ошибку в заявлении, из-за чего в корректировке размеры выплаты ей было отказано.

В Тихвинском районе прокуратура помогла местной жительнице добиться назначения увеличенного пособия. Ранее женщине было отказано в индексации из-за ошибки в заявлении. Об этом 13 июля сообщили в надзорном ведомстве по Ленинградской области.

«Установлено, что в ходе дистанционного заполнения заявления она внесла ошибочные сведения, которые затем не представлялось возможным исправить. В корректировке заявления и размера уже назначенного пособия ей было отказано», — говорится в сообщении.

После обращения в суд права женщины были восстановлены. 

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Теги

Тихвинский район прокуратура пособия
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Спасатели Ленобласти почти 30 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти почти 30 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 6 по 12 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 28 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 7 раз;

— к поисково-спасательным работам в лесах – 3 раз; 

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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