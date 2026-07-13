Ранее женщина допустила ошибку в заявлении, из-за чего в корректировке размеры выплаты ей было отказано.

В Тихвинском районе прокуратура помогла местной жительнице добиться назначения увеличенного пособия. Ранее женщине было отказано в индексации из-за ошибки в заявлении. Об этом 13 июля сообщили в надзорном ведомстве по Ленинградской области.

«Установлено, что в ходе дистанционного заполнения заявления она внесла ошибочные сведения, которые затем не представлялось возможным исправить. В корректировке заявления и размера уже назначенного пособия ей было отказано», — говорится в сообщении.

После обращения в суд права женщины были восстановлены.