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Новости Социум

Жительница Волховского района задолжала своим детям 630 тысяч рублей алиментов

Жительницу Волховского района привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов шестерым детям. Женщина накопила задолженность в размере более 630 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что многодетная мать официально не трудоустроена, на учете в центре занятости не состоит и материальной помощи детям не оказывает. В отношении должницы составили шесть административных протоколов. Суд признал женщину виновной и назначил ей по 20 часов обязательных работ за каждое нарушение.

Судебные приставы предупредили жительницу Волховского района о последствиях дальнейшего уклонения от уплаты алиментов. Если долг продолжит расти, женщине может грозить уголовная ответственность.

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Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса во Всеволожском районе

Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Пожарные локализовали пламя в здании автосервиса в производственно-складской зоне Соржа-Старая рядом со станцией «Мяглово🛑» во Всеволожском районе. Об этом 14 июля сообщает МЧС по Ленинградской области.

Общая площадь пожара достигла 120 квадратных метров. Дальнейшей угрозы распространения огня нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

«На месте работали 101-я, 154-я и 150-я пожарные части ГКУ »Леноблпожспас"", — добавили в ведомстве.

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