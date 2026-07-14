Информация о пострадавших не поступала.
Во Всеволожском районе произошел пожар в здании автосервиса, расположенного на территории Соржа-Старая, 3-й проезд. Огнем охвачена двухэтажная постройка, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».
«По защите рядом припаркованных автомобилей и строений, и тушению автосервиса работает личный состав 101 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. В помощь направлены доп. силы пожарных частей Всеволожского отряда», — указано в сообщении.
Другая информация о ЧП уточняется.