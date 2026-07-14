Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента.

Лобовая авария произошла 14 июля в Бокситогорском районе. Помощь спасателей и медиков потребовалась одному человеку. Об этом сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, автомобили Suzuki и Scania столкнулись на 380-м километре трассы А-114 «Новая Ладога — Вологда». В результате аварии водитель легкового авто была зажата в машине.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую женщину 1954 года рождения и передали бригаде скорой помощи. Дорога не перекрыта, розлива топлива нет», — указано в сообщении.