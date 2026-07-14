weather 23.7°
$ 76.62
87.58

Главная / Новости / Автосервис вспыхнул во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Автосервис вспыхнул во Всеволожском районе

Информация о пострадавших не поступала.

Автосервис вспыхнул во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.
Фото: соцсети

Во Всеволожском районе произошел пожар в здании автосервиса, расположенного на территории Соржа-Старая, 3-й проезд. Огнем охвачена двухэтажная постройка, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

«По защите рядом припаркованных автомобилей и строений, и тушению автосервиса работает личный состав 101 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. В помощь направлены доп. силы пожарных частей Всеволожского отряда»,  — указано в сообщении.

Другая информация о ЧП уточняется.

Вам будет интересно
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Тосненском районе
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и автомобилем Nissan в Тосненском районе Ленинградской области. Авария произошла возле деревни Куньголов...
14.07.2026
131

Теги

пожар Всеволожский район
Новости Происшествия

Один человек пострадал в результате лобовой аварии под Бокситогорском

Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента. 

Один человек пострадал в результате лобовой аварии под Бокситогорском - Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента.
Фото: Леноблпожспас

Лобовая авария произошла 14 июля в Бокситогорском районе. Помощь спасателей и медиков потребовалась одному человеку. Об этом сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, автомобили Suzuki и Scania столкнулись на 380-м километре трассы А-114 «Новая Ладога — Вологда». В результате аварии водитель легкового авто была зажата в машине.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую женщину 1954 года рождения и передали бригаде скорой помощи. Дорога не перекрыта, розлива топлива нет», — указано в сообщении.

Вам будет интересно
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Тосненском районе
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и автомобилем Nissan в Тосненском районе Ленинградской области. Авария произошла возле деревни Куньголов...
14.07.2026
131

Теги

Бокситогорский район авария

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться