Многодетной матери из Тихвинского района увеличили размер пособия после вмешательства прокуратуры.

Женщина допустила ошибку при дистанционном заполнении заявления на выплату. Исправить сведения в документе самостоятельно она не смогла. В корректировке заявления и перерасчете уже назначенного пособия многодетной матери отказали.

Жительница обратилась в Тихвинскую городскую прокуратуру. Прокурор направил в суд иск с требованием восстановить права женщины и ее детей.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал увеличить размер пособия, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.