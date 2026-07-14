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Один человек пострадал в результате лобовой аварии под Бокситогорском

Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента. 

Один человек пострадал в результате лобовой аварии под Бокситогорском - Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента.
Фото: Леноблпожспас

Лобовая авария произошла 14 июля в Бокситогорском районе. Помощь спасателей и медиков потребовалась одному человеку. Об этом сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, автомобили Suzuki и Scania столкнулись на 380-м километре трассы А-114 «Новая Ладога — Вологда». В результате аварии водитель легкового авто была зажата в машине.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую женщину 1954 года рождения и передали бригаде скорой помощи. Дорога не перекрыта, розлива топлива нет», — указано в сообщении.

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Бокситогорский район авария
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Жительница обратилась в Тихвинскую городскую прокуратуру. Прокурор направил в суд иск с требованием восстановить права женщины и ее детей.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал увеличить размер пособия, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

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Теги

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