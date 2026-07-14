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Подростков задержали за попытку разобрать арендный самокат в Петербурге

Двух 13-летних подростков задержали за попытку разобрать арендный электросамокат на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Подростки затащили самокат на верхний этаж дома и попытались разобрать его на детали. По предварительным данным, они считали, что устройство без связи невозможно отследить. Однако служба безопасности кикшерингового сервиса установила местонахождение самоката и вызвала полицию.

Подростки рассказали, что хотели узнать устройство самоката и воспользоваться SIM-картой из IoT-модуля. Такая карта предназначена только для работы оборудования и не поддерживает обычные звонки и сообщения.

Родителям подростков предстоит возместить причиненный ущерб. Его размер может составить до 90 тысяч рублей. Также решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет и привлечении к ответственности.

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06.07.2026
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На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом

Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом - Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

На День Ленинградской области, 1 августа, для жителей и гостей запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 июля.

Из Ивангорода автобусы маршрута № 842 будут отправляться каждый час с 7:00 до 20:00, добавлены и вечерние рейсы в 22:00 и 23:15. В обратном направлении из Петербурга автобусы будут курсировать также ежечасно с 7:00 до 22:00.

В правительстве также напоминают, что Ивангород расположен в приграничной зоне, поэтому для посещения города гостям необходимо заранее позаботиться об оформлении соответствующего пропуска. Как его оформить, ivbg.ru рассказывал ранее.

При прохождении контроля всем участникам мероприятий при себе обязательно нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ.

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