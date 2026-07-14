Двух 13-летних подростков задержали за попытку разобрать арендный электросамокат на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Подростки затащили самокат на верхний этаж дома и попытались разобрать его на детали. По предварительным данным, они считали, что устройство без связи невозможно отследить. Однако служба безопасности кикшерингового сервиса установила местонахождение самоката и вызвала полицию.

Подростки рассказали, что хотели узнать устройство самоката и воспользоваться SIM-картой из IoT-модуля. Такая карта предназначена только для работы оборудования и не поддерживает обычные звонки и сообщения.

Родителям подростков предстоит возместить причиненный ущерб. Его размер может составить до 90 тысяч рублей. Также решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет и привлечении к ответственности.