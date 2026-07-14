В регионе продолжается реализация программы по поддержке уязвимых категорий граждан.
С начала 2026 года ключи от новых квартир в Ленинградской области уже получили 87 человек из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. До конца года жильем в регионе обеспечат
272 человек этой категории.
На реализацию программы выделено 991,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Как отметил вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский, наличие собственного жилья является ключевым фактором для успешной адаптации молодых людей во взрослой жизни.
«В прошлом году жильём обеспечили 373 человека, из них четверо получили выплаты по жилищным сертификатам. В 2026 году первые 87 квартир уже переданы, и эту работу продолжаем. При этом мы последовательно делаем акцент на качестве предоставляемого жилья — приоритет отдаём новым домам, чтобы люди получали современные, благоустроенные квартиры в комфортной среде. Кроме того, с этого года расширен круг получателей: преимущественное право предоставлено участникам специальной военной операции и гражданам, выполнявшим задачи по защите приграничных территорий», — добавил Евгений Барановский.
Фото на миниатюре: magnific