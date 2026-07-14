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Почти 90 детей-сирот Ленобласти получили квартиры с начала года

В регионе продолжается реализация программы по поддержке уязвимых категорий граждан.

С начала 2026 года ключи от новых квартир в Ленинградской области уже получили 87 человек из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. До конца года жильем в регионе обеспечат 
272 человек этой категории.

На реализацию программы выделено 991,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Как отметил вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский, наличие собственного жилья является ключевым фактором для успешной адаптации молодых людей во взрослой жизни. 

«В прошлом году жильём обеспечили 373 человека, из них четверо получили выплаты по жилищным сертификатам. В 2026 году первые 87 квартир уже переданы, и эту работу продолжаем. При этом мы последовательно делаем акцент на качестве предоставляемого жилья — приоритет отдаём новым домам, чтобы люди получали современные, благоустроенные квартиры в комфортной среде. Кроме того, с этого года расширен круг получателей: преимущественное право предоставлено участникам специальной военной операции и гражданам, выполнявшим задачи по защите приграничных территорий», — добавил Евгений Барановский.

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14.07.2026
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сироты льгота
Новости Социум Главное

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом

Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом - Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

На День Ленинградской области, 1 августа, для жителей и гостей запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 июля.

Из Ивангорода автобусы маршрута № 842 будут отправляться каждый час с 7:00 до 20:00, добавлены и вечерние рейсы в 22:00 и 23:15. В обратном направлении из Петербурга автобусы будут курсировать также ежечасно с 7:00 до 22:00.

В правительстве также напоминают, что Ивангород расположен в приграничной зоне, поэтому для посещения города гостям необходимо заранее позаботиться об оформлении соответствующего пропуска. Как его оформить, ivbg.ru рассказывал ранее.

При прохождении контроля всем участникам мероприятий при себе обязательно нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ.

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Ивангород Петербург День рождения Ленобласти

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