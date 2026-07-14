Жителей и гостей Выборгского района призывают соблюдать спокойствие.

В среду, 15 июля, в карьере «Эркиля» под Выборгом пройдут плановые взрывные работы. Шумно будет в период с 13:00 до 18:00, сообщает администрация района.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

До конца недели взрывные работы также пройдут в карьерах Каменногорского поселения.