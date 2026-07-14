Как отметил кандидат, для него это важной шаг.
Сергей Петров подал документы в Избирательную комиссию Ленинградской области для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сегодня сделал важный шаг — лично представил в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва по Волховскому одномандатному округу №114», — сообщил Сергей Петров.
Баллотироваться Сергей Петров будет от партии «Единая Россия».