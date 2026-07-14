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Новости Социум

Сергей Петров подал документы в Избирком Ленобласти для регистрации кандидата в депутаты Госдумы

Как отметил кандидат, для него это важной шаг.

Сергей Петров подал документы в Избирком Ленобласти для регистрации кандидата в депутаты Госдумы - Как отметил кандидат, для него это важной шаг.
Фото: Сергей Петров/ Соцсети

Сергей Петров подал документы в Избирательную комиссию Ленинградской области для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня сделал важный шаг — лично представил в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва по Волховскому одномандатному округу №114», — сообщил Сергей Петров.

Баллотироваться Сергей Петров будет от партии «Единая Россия».

Теги

Выборы-2026 госдума
Новости Социум

Под Выборгом пройдут взрывные работы в середине недели

Жителей и гостей Выборгского района призывают соблюдать спокойствие.

В среду, 15 июля, в карьере «Эркиля» под Выборгом пройдут плановые взрывные работы. Шумно будет в период с 13:00 до 18:00, сообщает администрация района.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

До конца недели взрывные работы также пройдут в карьерах Каменногорского поселения.

Теги

Выборгский район Выборг взрывные работы

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