На Часовой башне в Выборге ведутся работы по обновлению фасадов.
Специалисты занимаются восстановлением штукатурного слоя и деревянного ограждения — балюстрады. Ремонт будет продолжаться до конца лета 2026 года.
Несмотря на проведение работ, Часовая башня продолжает быть открытой для посетителей. Подъем на башню возможен по субботам и воскресеньям в указанное время: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30. Билеты можно приобрести онлайн.
Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова
Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге. Победителем признан консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.
Всего на конкурс поступило 19 заявок от ведущих архитектурных бюро, в финал вышли пять консорциумов. Жюри, в состав которого вошли вице-губернаторы области Егор Мищеряков и Владимир Цой, единогласно отдало предпочтение именно этому проекту.
Конкурс был организован АНО «Центр развития Ладоги» при поддержке ДОМ.РФ и Правительства Ленобласти. Впереди — создание современного общественного пространства, которое должно бережно вписаться в тысячелетний ландшафт, сохранить археологическое и культурное наследие Старой Ладоги — колыбели русской государственности, места, неразрывно связанного с именем Вещего Олега.
«Перед финалистами стояла сложная задача: вписаться в охраняемый рельеф, раскрыть археологию Старой Ладоги и создать уникальное пространство для семейного отдыха и туристов со всего Северо-Запада», — отметил вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков.
Его коллега Владимир Цой подчеркнул, что создание парка — это не только сохранение древнейших курганов на берегу Волхова, но и формирование новой точки притяжения, развитие инфраструктуры гостеприимства. На территории будущего парка также появится музейное пространство.