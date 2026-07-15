weather 23.4°
$ 77.49
88.53

Главная / Новости / В Выборге ремонтируют Часовую башню

Новости Социум

В Выборге ремонтируют Часовую башню

На Часовой башне в Выборге ведутся работы по обновлению фасадов.

Специалисты занимаются восстановлением штукатурного слоя и деревянного ограждения — балюстрады. Ремонт будет продолжаться до конца лета 2026 года.

В Выборге ремонтируют Часовую башню - Несмотря на проведение работ, Часовая башня продолжает быть открытой для посетителей.
Фото: ГБУК ЛО  Выборгский объединенный музей-заповедник 

Несмотря на проведение работ, Часовая башня продолжает быть открытой для посетителей. Подъем на башню возможен по субботам и воскресеньям в указанное время: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30. Билеты можно приобрести онлайн.

Вам будет интересно
"Никаких исключений": губернатор Ленобласти сообщил о введении лимитов на топливо для госслужащих
Как подчеркнул глава региона, на время сложностей с горючим лишних поездок у чиновников не будет. В Ленинградской области вводят лимит на топливо дл...
14.07.2026
241

Работы проводятся за счет средств Выборгского объединенного музея-заповедника и согласованы с комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Теги

часовая башня Выборг Ленобласть
Для души Новости

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова

Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге. Победителем признан консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова - Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в
Фото: Правительство Ленинградской области

Всего на конкурс поступило 19 заявок от ведущих архитектурных бюро, в финал вышли пять консорциумов. Жюри, в состав которого вошли вице-губернаторы области Егор Мищеряков и Владимир Цой, единогласно отдало предпочтение именно этому проекту.

Конкурс был организован АНО «Центр развития Ладоги» при поддержке ДОМ.РФ и Правительства Ленобласти. Впереди — создание современного общественного пространства, которое должно бережно вписаться в тысячелетний ландшафт, сохранить археологическое и культурное наследие Старой Ладоги — колыбели русской государственности, места, неразрывно связанного с именем Вещего Олега.

«Перед финалистами стояла сложная задача: вписаться в охраняемый рельеф, раскрыть археологию Старой Ладоги и создать уникальное пространство для семейного отдыха и туристов со всего Северо-Запада», — отметил вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков. 

Его коллега Владимир Цой подчеркнул, что создание парка — это не только сохранение древнейших курганов на берегу Волхова, но и формирование новой точки притяжения, развитие инфраструктуры гостеприимства. На территории будущего парка также появится музейное пространство.

Теги

Старая Ладога

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться