На Часовой башне в Выборге ведутся работы по обновлению фасадов.

Специалисты занимаются восстановлением штукатурного слоя и деревянного ограждения — балюстрады. Ремонт будет продолжаться до конца лета 2026 года.

Несмотря на проведение работ, Часовая башня продолжает быть открытой для посетителей. Подъем на башню возможен по субботам и воскресеньям в указанное время: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30. Билеты можно приобрести онлайн.

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Работы проводятся за счет средств Выборгского объединенного музея-заповедника и согласованы с комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти.