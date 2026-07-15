В Ленобласти подвели промежуточные итоги Всероссийской акции «Вода России». Жители, лесничие, инспекторы и школьники провели 31 субботник, в ходе которых с прибрежных территорий было вывезено 95 кубометров мусора.

Акция объединила одиннадцать районов региона: Волховский, Всеволожский, Бокситогорский, Выборгский, Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тихвинский и Тосненский. К уборке присоединились сотрудники комитета по природным ресурсам, специалисты «Ленобллес», районные администрации, воспитанники школьных лесничеств и волонтёры. Общая площадь очищенных участков составила около 0,2 квадратного километра — это примерно 28 футбольных полей.

Председатель комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов отметил, что каждый собранный мешок мусора — это небольшой, но заметный вклад в наведение порядка. «Особенно важно, что в этой работе участвуют жители, школьники, волонтёры и лесничие. Когда забота о природе становится общим делом, результат виден сразу», — подчеркнул Стулов.

Экологическая акция продолжается. Желающие присоединиться к следующим субботникам могут обратиться в лесничество своего района.