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Новости Социум

В рамках акции «Вода России» активисты очистили 0,2 квадратных километра береговой линии в Ленобласти

В Ленобласти подвели промежуточные итоги Всероссийской акции «Вода России». Жители, лесничие, инспекторы и школьники провели 31 субботник, в ходе которых с прибрежных территорий было вывезено 95 кубометров мусора. 

В рамках акции «Вода России» активисты очистили 0,2 квадратных километра береговой линии в Ленобласти - В Ленобласти подвели промежуточные итоги Всероссийской акции «Вода России». Жители, лесничие, инспек
Фото: Правительство Ленинградской области

Акция объединила одиннадцать районов региона: Волховский, Всеволожский, Бокситогорский, Выборгский, Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тихвинский и Тосненский. К уборке присоединились сотрудники комитета по природным ресурсам, специалисты «Ленобллес», районные администрации, воспитанники школьных лесничеств и волонтёры. Общая площадь очищенных участков составила около 0,2 квадратного километра — это примерно 28 футбольных полей.

Председатель комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов отметил, что каждый собранный мешок мусора — это небольшой, но заметный вклад в наведение порядка. «Особенно важно, что в этой работе участвуют жители, школьники, волонтёры и лесничие. Когда забота о природе становится общим делом, результат виден сразу», — подчеркнул Стулов.

Экологическая акция продолжается. Желающие присоединиться к следующим субботникам могут обратиться в лесничество своего района.

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01.07.2026
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Теги

Вода России мусор
Новости Социум

Вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин проинспектировал поэтапный ремонт Волосовской больницы

В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подразделений. Ход ремонтных работ на объекте проверил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин проинспектировал поэтапный ремонт Волосовской больницы - В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подраз
Фото: Правительство Ленинградской области

В настоящее время завершены противоаварийные мероприятия в здании дневного стационара. Кроме того, для маломобильных пациентов уже создаются более комфортные условия: пандусы установлены в 12 подразделениях медицинского учреждения. Параллельно разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта дневного стационара и кабинета флюорографии.

В числе первоочередных задач, которые держит на контроле областное правительство, — ремонт женской консультации, хирургического отделения и операционного блока. Также в планах — монтаж еще одного модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Калитино.

Помимо строительных вопросов, региональные власти намерены активно решать кадровый дефицит. Как отметил Александр Кялин, молодых специалистов привлекают не только финансовые преимущества программы «Земский доктор», но и современные, комфортабельные условия труда, которые создаются в обновляемой больнице. Ранее в День медицинского работника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как в регионе поддерживают представителей сферы здравоохранения.

Теги

Волосово Здравоохранение в Ленобласти Александр Кялин

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