В Ломоносовском районе Ленобласти и Московском районе Петербурга полицейские и представители ФСБ заглянули в места сосредоточения иностранной рабочей силы.

Правоохранители проверили строительные городки, пункты приема металлолома, шиномонтажные мастерские и садоводства, расположенные вблизи аэропорта Пулково. В Ломоносовском районе проверили 38 граждан, из которых восемь оказались иностранцами. Нарушений законодательства не выявлено.

В Московском районе полицейские проверили документы у 317 человек, из них у 159 — иностранцев. Выявлено 18 административных нарушений режима пребывания в РФ и один случай проживания без документов.

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Рейд прошел также на оживленных трассах в районах проведения рейда - сотрудники ГИБДД проверили 173 транспортных средства и составили 18 административных протоколов за нарушения ПДД.