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В окрестностях аэропорта Пулково искали нелегальных мигрантов

В Ломоносовском районе Ленобласти и Московском районе Петербурга полицейские и представители ФСБ заглянули в места сосредоточения иностранной рабочей силы.

В окрестностях аэропорта Пулково искали нелегальных мигрантов - Правоохранители проверили строительные городки, пункты приема металлолома, шиномонтажные мастерские
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Правоохранители проверили строительные городки, пункты приема металлолома, шиномонтажные мастерские и садоводства, расположенные вблизи аэропорта Пулково. В Ломоносовском районе проверили 38 граждан, из которых восемь оказались иностранцами. Нарушений законодательства не выявлено.

В Московском районе полицейские проверили документы у 317 человек, из них у 159 — иностранцев. Выявлено 18 административных нарушений режима пребывания в РФ и один случай проживания без документов.

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Рейд прошел также на оживленных трассах в районах проведения рейда - сотрудники ГИБДД проверили 173 транспортных средства и составили 18 административных протоколов за нарушения ПДД.

Теги

мигранты нелегалы Ленобласть Петербург пулково
Новости Происшествия

На трассе «Кола» водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Смертельная авария произошла на 17-м километре федеральной трассы «Кола», между кудровской развязкой с КАД и АЗС, во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительны данным ГКУ «Леноблпожспас», в 01:15 неизвестный автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся с места аварии. Его сейчас ищут.

Проводится проверка.

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Теги

насмерть сбил Ленобласть трасса Кола авария ДТП

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