Первый обучающий семинар пройдет 20 июля в Гатчине, после чего аналогичные занятия состоятся во всех муниципальных образованиях региона.

Программа подготовки включает не только теоретическую часть, но и разбор реальных конфликтных ситуаций, изучение правил работы на избирательных участках и отработку конкретных алгоритмов действий. В этом году состав преподавательской команды расширен до 11 человек.

Особое внимание в ходе обучения будет уделено информационной безопасности. На заседании штаба общественного наблюдения 47-го региона обсуждались методы оперативного выявления фейков, в том числе созданных с использованием искусственного интеллекта, а также взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой и Роскомнадзором.

«Общественный наблюдатель должен оставаться независимым и беспристрастным на всех этапах избирательного процесса. Именно объективность позволяет обеспечить доверие граждан к результатам голосования и делает институт общественного наблюдения эффективным инструментом защиты избирательных прав», — отметил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.