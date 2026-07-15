weather 23.4°
$ 77.49
88.53

Главная / Новости / В Ленинградской области стартует обучение независимых наблюдателей для выборов

Новости Социум

В Ленинградской области стартует обучение независимых наблюдателей для выборов

Первый обучающий семинар пройдет 20 июля в Гатчине, после чего аналогичные занятия состоятся во всех муниципальных образованиях региона. 

Программа подготовки включает не только теоретическую часть, но и разбор реальных конфликтных ситуаций, изучение правил работы на избирательных участках и отработку конкретных алгоритмов действий. В этом году состав преподавательской команды расширен до 11 человек.

Особое внимание в ходе обучения будет уделено информационной безопасности. На заседании штаба общественного наблюдения 47-го региона обсуждались методы оперативного выявления фейков, в том числе созданных с использованием искусственного интеллекта, а также взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой и Роскомнадзором.

«Общественный наблюдатель должен оставаться независимым и беспристрастным на всех этапах избирательного процесса. Именно объективность позволяет обеспечить доверие граждан к результатам голосования и делает институт общественного наблюдения эффективным инструментом защиты избирательных прав», — отметил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Вам будет интересно
Стала известна дата выборов в Законодательное собрание Ленобласти
17 июня на внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания области депутаты приняли постановление о назначении даты выборов в региональный...
17.06.2026
305

Теги

Ленобласть выборы Выборы в Ленобласти
Новости Происшествия

На трассе «Кола» водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Смертельная авария произошла на 17-м километре федеральной трассы «Кола», между кудровской развязкой с КАД и АЗС, во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительны данным ГКУ «Леноблпожспас», в 01:15 неизвестный автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся с места аварии. Его сейчас ищут.

Проводится проверка.

Вам будет интересно
В Выборгском районе полицейский прострелил ноги пьяному водителю «КамАЗа» при задержании
Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ»....
14.07.2026
213

Теги

насмерть сбил Ленобласть трасса Кола авария ДТП

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться