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Новости Происшествия

В Луге ночью сгорел расселенный двухэтажный дом

Минувшей ночью на Комсомольском проспекте в Луге полностью сгорел двухэтажный расселенный дом.

В Луге ночью сгорел расселенный двухэтажный дом - По информации пресс-службы Леноблпожспас, пострадавших в результате пожара нет.
Фото: Леноблпожспас

К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил всю площадь здания размером 10 на 15 метров. Для ликвидации возгорания были направлены силы 135-й, 136-й и 137-й пожарных частей Лужского отряда Леноблпожспас. Пожар был ликвидирован, огонь не распространился на соседние строения.

По информации пресс-службы Леноблпожспас, пострадавших в результате пожара нет. Подробности происшествия уточняются.

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14.07.2026
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Теги

пожар луга сгорел дом
Новости Социум

Вице-губернатор Ленинградской области проверил ход капремонта детского сада № 12 в деревне Бегуницы

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин посетил деревню Бегуницы, чтобы проинспектировать капитальный ремонт детского сада № 12 комбинированного вида.

Вице-губернатор Ленинградской области проверил ход капремонта детского сада № 12 в деревне Бегуницы - Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин посетил деревню Бегуниц
Фото: Правительство Ленинградской области

Работы финансируются из областного бюджета. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 320 детей, на время ремонта разместило своих воспитанников в других образовательных организациях — Сельцовской средней школе, детских садах № 13 и № 29, а также в дошкольных отделениях при Октябрьской школе.

В программу ремонта включены восстановление фундамента, цоколя и отмостки, замена кровли, ремонт потолков и входных групп, а также обновление инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, ведутся внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.

По словам Александра Кялина, каждый ребёнок должен чувствовать заботу и комфорт, а для детей с ограниченными возможностями здоровья важна каждая деталь. После завершения ремонта воспитанников ждут обновлённые пищеблок, спортивный зал, музей с актовым залом и медицинский кабинет. Открытие детского сада планируется не позднее сентября следующего года.

Теги

Александр Кялин Бегуницы

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