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В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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15.07.2026
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Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район
Новости Социум

В поселке Победа модернизируют систему теплоснабжения за 233,7 млн рублей

В Выборгском районе Ленинградской области продолжается модернизация системы теплоснабжения в поселке Победа. Котельная и новые сети должны заработать до конца 2026 года.

Работы ведутся по муниципальному контракту, общая стоимость которого составляет 233,7 миллиона рублей. Основная часть финансирования — более 215 миллионов рублей — предоставлена в виде субсидий из областного бюджета.

На сегодняшний день строители уже смонтировали металлоконструкции здания будущей котельной, установили резервуары исходной воды, опоры под насосные группы и завершили заливку пола. В настоящее время специалисты монтируют тепломеханическое оборудование, выполняют обвязку насосов и параллельно прокладывают новые тепловые сети.

Председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов отметил, что обновленная котельная и новые сети должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года. Реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения жителей посёлка Победа и обеспечить комфортную температуру в домах в зимний период.

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поселок Победа Сергей Морозов

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