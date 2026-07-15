Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о ходе реализации программы «Земский учитель» в 2026 году. С сентября в образовательные учреждения региона приступят к работе 18 новых педагогов, прошедших конкурсный отбор.

В 2026 году педагоги будут направлены в школы 12 муниципальных образований, включая Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Гатчинский округ. Переезд педагогов запланирован на август.

«Читаю эти судьбы и радуюсь. У них складывается жизнь не только у школьной доски, но и за пределами работы. Школа, в свою очередь, получила первоклассные кадры, а дети – любимого наставника и горящие глаза к знаниям. Вот так — в связке человека и региона — и должна работать программа «Земский учитель»», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор 47 региона также пригласил педагогов со всей страны: «Мы открыты для учителей со всей страны. Приезжайте — здесь вас ждут не просто рабочие места, а новые возможности и признание».

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. Всего с момента запуска программы в Ленинградскую область переехали и трудоустроились 37 учителей.