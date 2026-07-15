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Новости Социум

По программе «Земский учитель» в школы Ленобласти в сентябре придут 18 новых педагогов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о ходе реализации программы «Земский учитель» в 2026 году. С сентября в образовательные учреждения региона приступят к работе 18 новых педагогов, прошедших конкурсный отбор. 

В 2026 году педагоги будут направлены в школы 12 муниципальных образований, включая Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Гатчинский округ. Переезд педагогов запланирован на август.

«Читаю эти судьбы и радуюсь. У них складывается жизнь не только у школьной доски, но и за пределами работы. Школа, в свою очередь, получила первоклассные кадры, а дети – любимого наставника и горящие глаза к знаниям. Вот так — в связке человека и региона — и должна работать программа «Земский учитель»», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор 47 региона также пригласил педагогов со всей страны: «Мы открыты для учителей со всей страны. Приезжайте — здесь вас ждут не просто рабочие места, а новые возможности и признание».

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. Всего с момента запуска программы в Ленинградскую область переехали и трудоустроились 37 учителей.

Теги

Ленобласть Земский учитель
Социум

Уведомление о готовности радиоканала «Верные Решения» к размещению агитационных материалов на выборах 18-19-20 сентября 2026 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

К сведению кандидатов на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва!

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» радио «Верные Решения» (свидетельство о регистрации СМИ Серия Эл № ТУ78-01524, дата регистрации СМИ 17.02.2014г.), вещающее на территории Выборга и Выборгского района Ленинградской области на частоте Love Radio 99,8 ФМ), сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения агитационных материалов от зарегистрированных кандидатов на следующих условиях:

- стоимость размещения стандартного 30 секундного аудиоролика – 882 (Восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 5% в размере 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.

Аудио материалы, отвечающие требованиям законодательства, принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: 320 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB. Помимо технических требований, редакцией СМИ могут быть установлены дополнительные требования к агитационным материалам в соответствии с действующим законодательством.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.23а, помещ.10. Телефон редакции: +7 906 259 00 55.

Дополнительная информация:

— общий объем бесплатного эфирного времени – 285 минут

— общий объем платного эфирного времени – 285 минут

 

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва.

К сведению кандидатов на должность депутата Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва!

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» радио «Верные Решения» (свидетельство о регистрации СМИ Серия Эл № ТУ78-01524, дата регистрации СМИ 17.02.2014г.), вещающее на территории Выборга и Выборгского района Ленинградской области на частоте Love Radio 99,8 ФМ), сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения агитационных материалов от зарегистрированных от кандидатов на следующих условиях:

- стоимость размещения стандартного 30 секундного аудиоролика – 882 (Восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 5% в размере 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.

Аудио материалы, отвечающие требованиям законодательства, принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: 320 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB. Помимо технических требований, редакцией СМИ могут быть установлены дополнительные требования к агитационным материалам в соответствии с действующим законодательством.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.23а, помещ.10. Телефон редакции: +7 906 259 00 55.

Дополнительная информация:

— общий объем бесплатного эфирного времени – 285 минут

— общий объем платного эфирного времени – 285 минут

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