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Новости Происшествия

На трассе «Кола» водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Смертельная авария произошла на 17-м километре федеральной трассы «Кола», между кудровской развязкой с КАД и АЗС, во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительны данным ГКУ «Леноблпожспас», в 01:15 неизвестный автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся с места аварии. Его сейчас ищут.

Проводится проверка.

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14.07.2026
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Теги

насмерть сбил Ленобласть трасса Кола авария ДТП
Новости Социум

Вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин проинспектировал поэтапный ремонт Волосовской больницы

В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подразделений. Ход ремонтных работ на объекте проверил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин проинспектировал поэтапный ремонт Волосовской больницы - В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подраз
Фото: Правительство Ленинградской области

В настоящее время завершены противоаварийные мероприятия в здании дневного стационара. Кроме того, для маломобильных пациентов уже создаются более комфортные условия: пандусы установлены в 12 подразделениях медицинского учреждения. Параллельно разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта дневного стационара и кабинета флюорографии.

В числе первоочередных задач, которые держит на контроле областное правительство, — ремонт женской консультации, хирургического отделения и операционного блока. Также в планах — монтаж еще одного модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Калитино.

Помимо строительных вопросов, региональные власти намерены активно решать кадровый дефицит. Как отметил Александр Кялин, молодых специалистов привлекают не только финансовые преимущества программы «Земский доктор», но и современные, комфортабельные условия труда, которые создаются в обновляемой больнице. Ранее в День медицинского работника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как в регионе поддерживают представителей сферы здравоохранения.

Теги

Волосово Здравоохранение в Ленобласти Александр Кялин

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