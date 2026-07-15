В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подразделений. Ход ремонтных работ на объекте проверил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

В настоящее время завершены противоаварийные мероприятия в здании дневного стационара. Кроме того, для маломобильных пациентов уже создаются более комфортные условия: пандусы установлены в 12 подразделениях медицинского учреждения. Параллельно разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта дневного стационара и кабинета флюорографии.

В числе первоочередных задач, которые держит на контроле областное правительство, — ремонт женской консультации, хирургического отделения и операционного блока. Также в планах — монтаж еще одного модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Калитино.

Помимо строительных вопросов, региональные власти намерены активно решать кадровый дефицит. Как отметил Александр Кялин, молодых специалистов привлекают не только финансовые преимущества программы «Земский доктор», но и современные, комфортабельные условия труда, которые создаются в обновляемой больнице. Ранее в День медицинского работника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как в регионе поддерживают представителей сферы здравоохранения.