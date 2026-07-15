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Два Добро.Центра из Ленинградской области признаны одними из лучших в России

Два волонтерских центра из Ленинградской области вошли в число лучших в стране по итогам федерального рейтинга.

Отличились команды Добро.Центра общественной организации «Северо-Запад» в Выборге и Добро.Центра Ломоносовского районного Дворца культуры в Горбунках.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что признание на федеральном уровне — это важный результат, но ещё более значимо, что вокруг таких инициатив с каждым годом появляется всё больше неравнодушных людей.

«Спасибо каждому волонтёру, наставнику и каждому, кто однажды решил не пройти мимо. Именно на таких людях и держится #Команда47», — подчеркнул глава 47 региона.

Первый в Ленинградской области «Добро.Центр» открылся в декабре 2022 года в Волосовском районе. В настоящее время в регионе работают 14 Добро. Центров и один Ресурсный добровольческий центр. В марте 2024 года в Ленобласти состоялось торжественное открытие еще одного «Добро.Центра». 

Теги

Александр Дрозденко Добро.Центр
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Подросток поджег машину ГАИ во Всеволожске

Во Всеволожске Ленобласти задержан 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге служебной машины Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 13 июля в переулке Вахрушева. Предварительное, подросток перелез через забор, облил машину горючим и поджег. Ему удалось скрыться тем же путем. Автомобиль полностью выгорел, пишет 47news.

Предварительно, юноша стал жертвой телефонных мошенников - они пугали несовершеннолетнего проблемами родителей, в разговорах упоминалось якобы возбужденное уголовное дело о госизмене. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ.

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Теги

поджог Всеволожск автомобиль ГАИ Ленобласть

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