Два волонтерских центра из Ленинградской области вошли в число лучших в стране по итогам федерального рейтинга.

Отличились команды Добро.Центра общественной организации «Северо-Запад» в Выборге и Добро.Центра Ломоносовского районного Дворца культуры в Горбунках.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что признание на федеральном уровне — это важный результат, но ещё более значимо, что вокруг таких инициатив с каждым годом появляется всё больше неравнодушных людей.

«Спасибо каждому волонтёру, наставнику и каждому, кто однажды решил не пройти мимо. Именно на таких людях и держится #Команда47», — подчеркнул глава 47 региона.

Первый в Ленинградской области «Добро.Центр» открылся в декабре 2022 года в Волосовском районе. В настоящее время в регионе работают 14 Добро. Центров и один Ресурсный добровольческий центр. В марте 2024 года в Ленобласти состоялось торжественное открытие еще одного «Добро.Центра».