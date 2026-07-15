Искусственный интеллект обнаружил борщевик Сосновского на 60 земельных участках в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как рассказали в Государственной административно-технической инспекции, чаще всего опасный сорняк находили на территориях, принадлежащих предпринимателям. По результатам проверок инспекторы вынесли 42 предостережения. Более 20 юридических лиц оштрафовали на общую сумму 600 тысяч рублей.

Нейросеть работает на всех восьми комплексах «Городовой». Систему обучили распознавать борщевик летом 2025 года.