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Новости Социум

Петербуржцев оштрафовали на 600 тысяч рублей за борщевик

Искусственный интеллект обнаружил борщевик Сосновского на 60 земельных участках в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как рассказали в Государственной административно-технической инспекции, чаще всего опасный сорняк находили на территориях, принадлежащих предпринимателям. По результатам проверок инспекторы вынесли 42 предостережения. Более 20 юридических лиц оштрафовали на общую сумму 600 тысяч рублей.

Нейросеть работает на всех восьми комплексах «Городовой». Систему обучили распознавать борщевик летом 2025 года.

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11.11.2025
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Теги

борщевик Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Шестилетний ребенок на велосипеде попал в больницу с серьезными травмами после столкновения с электросамокатом в Гатчине

Шестилетний ребенок получил серьезные травмы после столкновения с электросамокатом на проспекте 25-го Октября в Гатчине 14 июля около 16:00.

По предварительным данным, 14-летний подросток на арендованном электросамокате врезался в шестилетнего велосипедиста. Ребенок ехал по тротуару под присмотром матери. После столкновения его госпитализировали с серьезными травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Гатчина Ленинградская область

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