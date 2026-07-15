В России начался сбор подписей в поддержку кандидатов и партий для участия в выборах в рамках Единого дня голосования 2026 года.

Собирать подписи могут дееспособные граждане России старше 18 лет. Поддержать кандидата или партийный список вправе совершеннолетние россияне, обладающие активным избирательным правом. Один избиратель может поставить подпись за любое количество кандидатов и партийных списков. При этом поддержать одного и того же кандидата или список более одного раза нельзя.

Кандидаты в одномандатных округах могут собирать подписи только среди избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего округа. В подписном листе необходимо указать фамилию, имя и отчество, год рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта, а также дату и подпись. Избиратели, которым на день голосования исполнится 18 лет, дополнительно указывают число и месяц рождения.

Фамилию, имя, отчество, дату и подпись избиратель должен внести собственноручно. Остальные сведения по его просьбе может заполнить сборщик подписей. В некоторых регионах поддержать кандидата или партию можно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Такая возможность действует только там, где соответствующий порядок предусмотрен региональным законодательством.

Выплачивать вознаграждение за подпись или принуждать избирателей к поддержке кандидата запрещено.