В Петербурге усилили контроль за температурой воздуха в общественном транспорте на время жаркой погоды. За неделю инспекторы СПб ГКУ «Организатор перевозок» проверили 1690 транспортных средств, сообщили в городском Комитете по транспорту. Нарушения выявили в 3% случаев, сообщает «МК в Питере».

Ежедневно с 08:00 на маршруты выходят десять инспекторских бригад. В первую очередь специалисты проверяют направления, на которые поступают жалобы пассажиров. На линии инспекторы оценивают температурный режим в салонах, аккуратность вождения и соблюдение правил подъезда к остановкам.

После утреннего часа пик проверки продолжаются на конечных станциях и разворотных кольцах. Специалисты осматривают салоны, световые приборы и бортовое оборудование. Основной причиной поломок кондиционеров являются повышенные нагрузки. Они возникают при часто открытых окнах и регулярном полном открытии дверей на остановках.

Сейчас на городских маршрутах без учета резерва работает 1091 транспортное средство. Все автобусы оборудованы кондиционерами. Контроль за температурным режимом в общественном транспорте продолжится в течение всего жаркого сезона.