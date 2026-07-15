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Новости Происшествия

Петербуржца, который на Porsche Cayenne вылетел в Фонтанку, получил 5,5 лет колонии

В Петербурге суд вынес приговор 33-летнему водителю автомобиля Porsche Cayenne, который вылетел на автомобиле в реку Фонтанка. В ДТП погибла его 21-летняя пассажирка.

Петербуржца, который на Porsche Cayenne вылетел в Фонтанку, получил 5,5 лет колонии - В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка автомобиля.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Мужчина признан виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Виновнику аварии назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет.

Напомним, авария произошла в начале октября 2025 года. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробил ограждение и упал в реку Фонтанку. В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка автомобиля.

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Предварительно, юноша стал жертвой телефонных мошенников - они пугали несовершеннолетнего проблемами родителей, в разговорах упоминалось якобы возбужденное уголовное дело о госизмене. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ.

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поджог Всеволожск автомобиль ГАИ Ленобласть

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