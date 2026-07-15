В Петербурге суд вынес приговор 33-летнему водителю автомобиля Porsche Cayenne, который вылетел на автомобиле в реку Фонтанка. В ДТП погибла его 21-летняя пассажирка.

Мужчина признан виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Виновнику аварии назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет.

Напомним, авария произошла в начале октября 2025 года. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробил ограждение и упал в реку Фонтанку. В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка автомобиля.