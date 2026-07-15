Верховная рада 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически и весь кабинет министров. Правительство, не дожившее трех дней до своей первой годовщины, стало самым короткоживущим в истории Украины с февраля 2022 года. Исполняющим обязанности премьера вновь стал Денис Шмыгаль – человек, которого ровно год назад Свириденко и сменила. Уже сегодня Рада должна утвердить нового главу кабмина: скорее всего им станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, с чем, на его взгляд, связана самая масштабная перетряска украинской власти со времен коррупционного скандала в окружении Зеленского, и как это скажется на украинском конфликте.

«Скандалы, дестабилизация, кризисы – постоянные спутники киевского режима. Неустойчивость конструкций и потрясения, очевидно, связаны, с одной стороны, с отсутствием мандата легитимности у его главаря, узурпировавшего власть, презрев нормы национального законодательства, а с другой – коррупционными скандалами и падением доверия населения», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что попытки перекраивать расстановки лиц не меняют главного. Для режима основным остается участие в сценарии под кураторством евроатлантистов, под знаком гибельной мантры о допустимости вести ситуацию к грани «стратпоражения» РФ. И действия украинских властей, послушно швыряющих в топку этих потуг потенциалы и будущее страны, вызывают растущее отторжение.

«При таких условиях подобные ротации – декоративные пересадки, попытки повязать участников между собой, отвлечь публику на иной объект, оттянуть внимание от действительных причин недовольства и разрухи. Что касается путей разрешения конфликта, то наши позиции ясно обозначаются руководством страны, а в ходе СВО стоят четкие задачи, которые будут точно выполнены», – резюмировал Сергей Перминов