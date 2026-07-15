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Четверг в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В Ленобласти 16 июля ожидается переменная облачность.

Четверг в Ленобласти пройдет без существенных осадков - Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +18…+23°С.
Фото: magnific.

Ночью местами возможны кратковременные дожди, днем осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +18…+23°С.

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Теги

погода без осадков Ленобласть
Для души Новости

Лось напугал кабанов с полосатыми поросятами в лесу Всеволожского района

Во Всеволожском районе Ленобласти лесной великан невольно устроил переполох среди кабанов с потомством. Неожиданную встречу животных запечатлела видеоловушка биолога Павла Глазкова.

По словам биолога, зрение у кабанов и лосей развито не лучшим образом, поэтому ориентируются они в основном на слух. Судя по записи, лось и сам не ожидал встречи с соседями по лесу.

Видео: биолог Павел Глазков.

По данным комитета по охране животного мира Ленобласти, в регионе обитают более 26 тысяч лосей и около 1,5 тысячи кабанов.

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Теги

лось Кабаны Всеволожский район Ленобласть Павел Глазков

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