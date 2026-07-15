Во Всеволожском районе Ленобласти лесной великан невольно устроил переполох среди кабанов с потомством. Неожиданную встречу животных запечатлела видеоловушка биолога Павла Глазкова.

По словам биолога, зрение у кабанов и лосей развито не лучшим образом, поэтому ориентируются они в основном на слух. Судя по записи, лось и сам не ожидал встречи с соседями по лесу.

Видео: биолог Павел Глазков.

По данным комитета по охране животного мира Ленобласти, в регионе обитают более 26 тысяч лосей и около 1,5 тысячи кабанов.