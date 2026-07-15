В транспортную полицию обратился 25-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что оставил сумку возле терминала оплаты в Пулково, а позже обнаружил пропажу денег.

Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастна 35-летняя женщина. По предварительным данным, она заметила сумку на парковке, забрала деньги, а остальные вещи сдала в стол находок.

После этого женщина вылетела из Санкт-Петербурга в Сочи. Похищенные деньги изъяли и передадут владельцу.

По факту произошедшего завели уголовное дело о краже. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.