За прошедшие с момента создания Социального фонда России четыре года удалось значительно повысить качество и доступность социальных услуг, внедрить цифровые сервисы и расширить меры государственной поддержки для россиян.

Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обслуживает территорию в 85 тысяч квадратных километров, что делает его одним из крупнейших в системе Социального фонда. На долю региона приходится 5% от всех получателей услуг СФР в России и каждый седьмой рубль соцрасходов.

Как рассказал управляющий Отделением Социального фонда по СПБ и ЛО Константин Островский, за год общее количество предоставляемых социальных услуг достигает 14 млн единиц.

«Расходы бюджета на все виды социальных выплат – более 825 млрд рублей. Главное наше достижение, что от года к году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области растет главный показатель работы Соцфонда – индекс удовлетворённости клиентов», – отметил Константин Островский

Отделение предоставляет услуги социальной поддержки для более чем 7,5 млн человек. Среди них – свыше 1,9 млн пенсионеров, около 714 тысяч федеральных льготников и более 81 тысячи получателей технических средств реабилитации.

Получателями меры поддержки беременных женщин и семей с детьми являются свыше 585 тысяч семей с детьми и 653 тысячи владельцев материнского (семейного) капитала. Ежегодно выплачивается более 3,3 млн страховых выплат по временной нетрудоспособности и больничным листам по беременности и родам.

Услугами регионального отделения пользуются более 608 тысяч работодателей. Среди них: «Газпром», ВТБ, «Агроторг», «Силовые машины», «Адмиралтейские верфи», РЖД, «Петербургский тракторный завод», «Балтийский завод», авиакомпания «Россия».

В регионе насчитывается более 13 тысяч получателей выплат по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. Более 46 тысяч медицинских работников получают специальные социальные выплаты.