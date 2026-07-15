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Ленобласть и Вьетнам договорились о сотрудничестве в молочном животноводстве и растениеводстве

Ленинградская область продолжает расширять международные экономические связи. В фокусе внимания региона и крупнейшего агрохолдинга Вьетнама — молочное животноводство, производство кормов и растениеводство.

Как отметил вице-губернатор региона Олег Малащенко, Ленобласть входит в число лидеров России по надоям молока. Высокие показатели обеспечиваются эффективным управлением отраслью, внедрением высокотехнологичных процессов и созданием собственной кормовой базы. Племенные заводы региона широко известны высоким уровнем селекционной работы. В ближайшее время в области планируется ввод в эксплуатацию крупного животноводческого комплекса на несколько тысяч голов.

«47-й регион заинтересован в привлечении зарубежных инвестиций в создание новых аналогичных молочных производств. Спрос агломерации Ленобласти с Санкт-Петербургом на молочную продукцию стабильно высокий и превышает предложение», — подчеркнул вице-губернатор.

Вьетнамские партнеры, в свою очередь, подтвердили высокую заинтересованность в развитии совместных проектов в сельском хозяйстве. Агломерация Ленинградской области и Санкт-Петербурга рассматривается ими как стратегический рынок. Кроме того, в регионе работают крупнейшие в стране предприятия по переработке кофейного и чайного сырья, поставки которого также осуществляются из Вьетнама.

Председатель комитета по внешним связям области Анастасия Михальченко напомнила, что недавно регион посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой по приглашению губернатора Александра Дрозденко. 

«Мы заинтересованы в развитии прямых контактов с деловыми кругами во Вьетнаме и организовали эти переговоры совместно с коллегами из Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, так как речь идёт об общем рынке и инвестиционном сотрудничестве», — подвела итог Михальченко.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги

Теги

Ленобласть Вьетнам экспорт АПК Олег Малащенко Анастасия Михальченко
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Анна Павлова отпраздновала 95-летие в Бокситогорском районе

Жительница Бокситогорского района Анна Павлова отметила 95-летний юбилей. Ветерану Великой Отечественной войны и труженице тыла передали персональное поздравление Владимира Путина.

Анна Павлова отпраздновала 95-летие в Бокситогорском районе - Жительница Бокситогорского района Анна Павлова отметила 95-летний юбилей.
Фото: vk_com/wall-123013546_45000

Анну Васильевну также поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В администрации Бокситогорского района имениннице пожелали крепкого здоровья, внимания и заботы близких.

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Теги

Бокситогорский район Ленинградская область

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