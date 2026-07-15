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МВД отменит штрафы водителям, стоящим в очередях на АЗС

Региональные подразделения Госавтоинспекции начнут отменять постановления о привлечении автомобилистов к ответственности за нарушения правил остановки и стоянки, если они были вынуждены ждать своей очереди на автозаправочных станциях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД отменит штрафы водителям, стоящим в очередях на АЗС - Речь идет о случаях, когда водители, ожидая заправки, оставляли машины на обочине или проезжей части
Фото: freepik.

Речь идет о случаях, когда водители, ожидая заправки, оставляли машины на обочине или проезжей части дороги. По словам представителя ведомства, каждое обращение граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — отметила Ирина Волк.

В МВД уточнили, что пересмотр возможен после подачи соответствующего заявления. При принятии решения инспекторы будут учитывать обстоятельства, при которых автомобилисты были вынуждены нарушить правила дорожного движения.

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Ранее аналогичная ситуация возникла в Саратовской области, где водители получили штрафы за ожидание в очередях на автозаправках. После общественного резонанса местные власти отключили несколько комплексов автоматической фиксации нарушений.

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