Региональные подразделения Госавтоинспекции начнут отменять постановления о привлечении автомобилистов к ответственности за нарушения правил остановки и стоянки, если они были вынуждены ждать своей очереди на автозаправочных станциях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о случаях, когда водители, ожидая заправки, оставляли машины на обочине или проезжей части дороги. По словам представителя ведомства, каждое обращение граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — отметила Ирина Волк.

В МВД уточнили, что пересмотр возможен после подачи соответствующего заявления. При принятии решения инспекторы будут учитывать обстоятельства, при которых автомобилисты были вынуждены нарушить правила дорожного движения.

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Ранее аналогичная ситуация возникла в Саратовской области, где водители получили штрафы за ожидание в очередях на автозаправках. После общественного резонанса местные власти отключили несколько комплексов автоматической фиксации нарушений.