В разгар дачного сезона россиянам напомнили об опасности заражения туляремией — природно-очаговой инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и кровососущие насекомые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, заразиться можно через укусы насекомых, контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненных воды и продуктов питания. Среди основных симптомов заболевания — воспаление и увеличение лимфатических узлов, появление болезненных язв, кашель, одышка, боли в животе и рвота, пишет РИА Новости.

Наиболее эффективным способом защиты от туляремии остается вакцинация. Иммунитет после прививки формируется в течение 20–30 дней и сохраняется около пяти лет. При необходимости ревакцинацию проводят после оценки уровня иммунной защиты организма.

Кроме того, при посещении лесов и других природных территорий специалисты советуют пользоваться средствами защиты от насекомых, носить закрытую одежду и головные уборы.