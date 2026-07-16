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Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

В разгар дачного сезона россиянам напомнили об опасности заражения туляремией — природно-очаговой инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и кровососущие насекомые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией - Среди основных симптомов заболевания — воспаление и увеличение лимфатических узлов, появление болезн
Фото: Freepik.

Как отметили в ведомстве, заразиться можно через укусы насекомых, контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненных воды и продуктов питания. Среди основных симптомов заболевания — воспаление и увеличение лимфатических узлов, появление болезненных язв, кашель, одышка, боли в животе и рвота, пишет РИА Новости.

Наиболее эффективным способом защиты от туляремии остается вакцинация. Иммунитет после прививки формируется в течение 20–30 дней и сохраняется около пяти лет. При необходимости ревакцинацию проводят после оценки уровня иммунной защиты организма.

Кроме того, при посещении лесов и других природных территорий специалисты советуют пользоваться средствами защиты от насекомых, носить закрытую одежду и головные уборы.

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роспотребнадзор дача туляремия
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В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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