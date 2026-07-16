Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа заявили о готовности рассмотреть возможность размещения ядерного оружия НАТО на территории своих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента Латвии, решение о развертывании ядерных вооружений может быть принято, если оно будет соответствовать национальным интересам республики и интересам коллективной безопасности альянса. Он добавил, что законодательных ограничений для размещения ядерного оружия в стране в настоящее время не существует.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, напомнил, что конституция республики запрещает размещение ядерного оружия на территории государства. Однако, по его словам, власти страны рассматривают возможность внесения изменений в основной закон и исключения соответствующего положения.

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Заявления лидеров двух балтийских государств прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий внутри НАТО об укреплении восточного фланга альянса и усилении мер сдерживания.