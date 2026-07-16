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Латвия и Литва допустили размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа заявили о готовности рассмотреть возможность размещения ядерного оружия НАТО на территории своих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Латвия и Литва допустили размещение ядерного оружия НАТО на своей территории - Президенты Латвии и Литвы заявили о готовности рассмотреть возможность размещения ядерного оружия НА
Фото: freepik

По словам президента Латвии, решение о развертывании ядерных вооружений может быть принято, если оно будет соответствовать национальным интересам республики и интересам коллективной безопасности альянса. Он добавил, что законодательных ограничений для размещения ядерного оружия в стране в настоящее время не существует.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, напомнил, что конституция республики запрещает размещение ядерного оружия на территории государства. Однако, по его словам, власти страны рассматривают возможность внесения изменений в основной закон и исключения соответствующего положения.

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Заявления лидеров двух балтийских государств прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий внутри НАТО об укреплении восточного фланга альянса и усилении мер сдерживания.

Теги

нато Литва Латвия ядерное оружие
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В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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