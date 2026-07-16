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Над регионами России уничтожили 375 украинских БПЛА

Средства ПВО РФ за минувшую ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над регионами России уничтожили 375 украинских БПЛА - БПЛА уничтожили над 19 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

В период с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля БПЛА самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и объектам в портах «Одесса». В результате поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

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Теги

БПЛА Россия минобороны
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В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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