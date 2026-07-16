Средства ПВО РФ за минувшую ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В период с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля БПЛА самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и объектам в портах «Одесса». В результате поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.