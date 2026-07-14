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Новости Социум

Александр Дрозденко: ситуация с топливом вынуждает искать нестандартные пути решения проблемы

Глава Ленобласти рассказал о принимаемых в регионе мерах для стабилизации топливного рынка.

Александр Дрозденко: ситуация с топливом вынуждает искать нестандартные пути решения проблемы - Глава Ленобласти рассказал о принимаемых в регионе мерах для стабилизации топливного рынка.
Фото: ЛенТВ24
В Ленинградской области приняли ряд новых мер для стабилизации топливного рынка. Среди решений — введение лимитов на горючее для сотрудников регионального правительства. Об этом в очередном выпуске «Разговоров о важном» на телеканале ЛентТВ24 рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Проблема с топливом заставляет нас искать различные нестандартные формы и вводить в том числе, к сожалению, какие-то ограничения. Я принял решение о том, чтобы ввести ограничения на все автомобили чиновников — лимит на машину равный лимиту на тот или иной вид топлива, который в среднем установлен по заправочным станциям в Ленинградской области», — заявил глава региона.

В ходе беседы глава региона также обсудил с главным редактором телеканала Олегом Черных развитие туризма в Ленинградской области. 

Выпуск «Разговоров о важном» с губернатором региона выйдет на телеканале ЛентТВ24 в следующий вторник, 21 июля, в 15:15.

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14.07.2026
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Теги

Александр Дрозденко топливо Разговоры о важном с Александром Дрозденко
Новости Социум

Сергей Перминов: Ленобласть обладает сильным судостроительным кластером

Судостроение в регионе движется в ногу со временем и гибко адаптируется ко всем изменениям, заявил сенатор.

Сергей Перминов: Ленобласть обладает сильным судостроительным кластером - Судостроение в регионе движется в ногу со временем и гибко адаптируется ко всем изменениям, заявил с
Фото: 47 канал

В рамках рабочего визита зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с производственными мощностями одного из ведущих судостроительных предприятий Ленинградской области. Особое внимание вице-премьер уделил ходу строительства современных рыболовецких судов, в частности, модели «Капитан Головатюк». 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» отметил, что федеральный интерес к судостроению региона закономерен. Ленобласть сегодня выступает опорным центром в сегменте рыбопромыслового флота, где компетенции специалистов постоянно растут, позволяя воплощать в жизнь все более сложные технические решения.

Факторами такого успеха стали выстроенная производственная логика, современные цифровые технологии и эффективная господдержка, подчеркнул Сергей Перминов. Это дает возможность создавать суда, которые отвечают самым строгим требованиям к безопасности, энергоэффективности и функциональности, включая внедрение систем глубокой переработки улова прямо на борту.

«Ленинградское судостроение обладает вековыми традициями, сетью производств компонентов, базой наработок и кадров, выгодными факторами логистики — и движется в ногу со временем, умея гибко адаптироваться к изменениям. И готово и дальше укреплять свои позиции, обмениваться опытом, выпуская высококачественные суда, что стимулирует и развитие смежных отраслей» — добавил сенатор.

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Теги

судостроение Сергей Перминов

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