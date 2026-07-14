Глава Ленобласти рассказал о принимаемых в регионе мерах для стабилизации топливного рынка.

В Ленинградской области приняли ряд новых мер для стабилизации топливного рынка. Среди решений — введение лимитов на горючее для сотрудников регионального правительства. Об этом в очередном выпуске «Разговоров о важном» на телеканале ЛентТВ24 рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Проблема с топливом заставляет нас искать различные нестандартные формы и вводить в том числе, к сожалению, какие-то ограничения. Я принял решение о том, чтобы ввести ограничения на все автомобили чиновников — лимит на машину равный лимиту на тот или иной вид топлива, который в среднем установлен по заправочным станциям в Ленинградской области», — заявил глава региона.

В ходе беседы глава региона также обсудил с главным редактором телеканала Олегом Черных развитие туризма в Ленинградской области.

Выпуск «Разговоров о важном» с губернатором региона выйдет на телеканале ЛентТВ24 в следующий вторник, 21 июля, в 15:15.