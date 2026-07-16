Для защиты от комаров лучше использовать проверенные средства — репелленты, фумигаторы и москитные сетки. Об этом рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Специалист уточнил, что наиболее действенными считаются репелленты с содержанием ДЭТА в концентрации 20–30%, пишет РИА Новости.

Некоторые популярные способы борьбы с насекомыми, по оценке биолога, не отличаются высокой эффективностью. В частности, ультразвуковые отпугиватели практически не помогают избавиться от комаров. Также слабый результат показывают спирали и браслеты с эфирными маслами — их можно использовать только как дополнительную меру защиты.

Федоров отметил, что комары ориентируются на тепло, углекислый газ и запах кожи человека.