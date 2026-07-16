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Биолог назвал самые эффективные способы защиты от комаров

Для защиты от комаров лучше использовать проверенные средства — репелленты, фумигаторы и москитные сетки. Об этом рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Специалист уточнил, что наиболее действенными считаются репелленты с содержанием ДЭТА в концентрации 20–30%, пишет РИА Новости.

Биолог назвал самые эффективные способы защиты от комаров - Для защиты от комаров лучше использовать проверенные средства — репелленты, фумигаторы и москитные с
Фото: Freepik.

Некоторые популярные способы борьбы с насекомыми, по оценке биолога, не отличаются высокой эффективностью. В частности, ультразвуковые отпугиватели практически не помогают избавиться от комаров. Также слабый результат показывают спирали и браслеты с эфирными маслами — их можно использовать только как дополнительную меру защиты.

Федоров отметил, что комары ориентируются на тепло, углекислый газ и запах кожи человека.

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Комары биолог
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Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем поступила в экстренные службы 16 июля около 00:00.

Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете - Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем
Фото: Правопорядок и безопасность ЛО

Несчастный случай произошел с мальчиком 2024 года рождения на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице. По предварительным данным, ребенок получил ожог верхних дыхательных путей.

Для срочной госпитализации вызвали санитарную авиацию. Сотрудники «Леноблпожспаса» обеспечили освещение площадки для безопасной посадки вертолета. Мальчика передали медикам.

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