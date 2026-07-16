В Гатчинском округе Ленинградской области 19 июля в усадьбе Демидовых в посёлке Тайцы состоится концерт «Воспевая твою красоту».

На сцене выступят лауреаты всероссийского конкурса «Романсиада» — Евгений Южин, Юлия Снежина, Екатерина Иванова, а также Николай Тимохин, победитель проекта «Секрет успеха‑2» и финалист «Главной сцены».

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что главное в этом событии — не столько звёздный состав, сколько уникальная атмосфера места. Старый парк, закатный свет и звуки рояля, уходящие в листву, создают те самые вечера, ради которых люди готовы открывать для себя новые уголки региона. Власти последовательно работают над тем, чтобы культурная жизнь Ленинградской области становилась всё более насыщенной и разнообразной.

Мероприятие начнётся 19 июля в 16:00 в усадьбе Демидовых в Тайцах. Вход свободный. Губернатор пригласил всех желающих просто насладиться этим мгновением.