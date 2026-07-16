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Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на концерт с участием лауреатов «Романсиады»

В Гатчинском округе Ленинградской области 19 июля в усадьбе Демидовых в посёлке Тайцы состоится концерт «Воспевая твою красоту».

На сцене выступят лауреаты всероссийского конкурса «Романсиада» — Евгений Южин, Юлия Снежина, Екатерина Иванова, а также Николай Тимохин, победитель проекта «Секрет успеха‑2» и финалист «Главной сцены».

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что главное в этом событии — не столько звёздный состав, сколько уникальная атмосфера места. Старый парк, закатный свет и звуки рояля, уходящие в листву, создают те самые вечера, ради которых люди готовы открывать для себя новые уголки региона. Власти последовательно работают над тем, чтобы культурная жизнь Ленинградской области становилась всё более насыщенной и разнообразной.

Мероприятие начнётся 19 июля в 16:00 в усадьбе Демидовых в Тайцах. Вход свободный. Губернатор пригласил всех желающих просто насладиться этим мгновением.

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Воспевая твою красоту Тайцы Усадьба Демидовых
Новости Социум

Pyramids Airlines начала полеты из Петербурга в Монастир

Авиакомпания Pyramids Airlines запустила чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский город Монастир, сообщает «Петроград».

Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Монастир будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A321. Направление также обслуживает авиакомпания Nouvelair Tunisie.

С начала 2026 года пассажиропоток Пулково превысил 9,4 миллиона человек. За это время в маршрутной сети аэропорта появились три новых направления: Касабланка, Шымкент и Анкара.

Среди внутренних рейсов наибольшим спросом пользуются Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх.

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