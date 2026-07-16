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Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете

Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем поступила в экстренные службы 16 июля около 00:00.

Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете - Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем
Фото: Правопорядок и безопасность ЛО

Несчастный случай произошел с мальчиком 2024 года рождения на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице. По предварительным данным, ребенок получил ожог верхних дыхательных путей.

Для срочной госпитализации вызвали санитарную авиацию. Сотрудники «Леноблпожспаса» обеспечили освещение площадки для безопасной посадки вертолета. Мальчика передали медикам.

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Бокситогорский район Пикалево Ленинградская область
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В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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