Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем поступила в экстренные службы 16 июля около 00:00.
Несчастный случай произошел с мальчиком 2024 года рождения на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице. По предварительным данным, ребенок получил ожог верхних дыхательных путей.
Для срочной госпитализации вызвали санитарную авиацию. Сотрудники «Леноблпожспаса» обеспечили освещение площадки для безопасной посадки вертолета. Мальчика передали медикам.