В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», – подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.