В Выборгском районе Ленинградской области продолжается модернизация системы теплоснабжения в поселке Победа. Котельная и новые сети должны заработать до конца 2026 года.

Работы ведутся по муниципальному контракту, общая стоимость которого составляет 233,7 миллиона рублей. Основная часть финансирования — более 215 миллионов рублей — предоставлена в виде субсидий из областного бюджета.

На сегодняшний день строители уже смонтировали металлоконструкции здания будущей котельной, установили резервуары исходной воды, опоры под насосные группы и завершили заливку пола. В настоящее время специалисты монтируют тепломеханическое оборудование, выполняют обвязку насосов и параллельно прокладывают новые тепловые сети.

Председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов отметил, что обновленная котельная и новые сети должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года. Реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения жителей посёлка Победа и обеспечить комфортную температуру в домах в зимний период.