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Новости Социум

В поселке Победа модернизируют систему теплоснабжения за 233,7 млн рублей

В Выборгском районе Ленинградской области продолжается модернизация системы теплоснабжения в поселке Победа. Котельная и новые сети должны заработать до конца 2026 года.

Работы ведутся по муниципальному контракту, общая стоимость которого составляет 233,7 миллиона рублей. Основная часть финансирования — более 215 миллионов рублей — предоставлена в виде субсидий из областного бюджета.

На сегодняшний день строители уже смонтировали металлоконструкции здания будущей котельной, установили резервуары исходной воды, опоры под насосные группы и завершили заливку пола. В настоящее время специалисты монтируют тепломеханическое оборудование, выполняют обвязку насосов и параллельно прокладывают новые тепловые сети.

Председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов отметил, что обновленная котельная и новые сети должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года. Реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения жителей посёлка Победа и обеспечить комфортную температуру в домах в зимний период.

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поселок Победа Сергей Морозов
Для души Новости

Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на концерт с участием лауреатов «Романсиады»

В Гатчинском округе Ленинградской области 19 июля в усадьбе Демидовых в посёлке Тайцы состоится концерт «Воспевая твою красоту».

На сцене выступят лауреаты всероссийского конкурса «Романсиада» — Евгений Южин, Юлия Снежина, Екатерина Иванова, а также Николай Тимохин, победитель проекта «Секрет успеха‑2» и финалист «Главной сцены».

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что главное в этом событии — не столько звёздный состав, сколько уникальная атмосфера места. Старый парк, закатный свет и звуки рояля, уходящие в листву, создают те самые вечера, ради которых люди готовы открывать для себя новые уголки региона. Власти последовательно работают над тем, чтобы культурная жизнь Ленинградской области становилась всё более насыщенной и разнообразной.

Мероприятие начнётся 19 июля в 16:00 в усадьбе Демидовых в Тайцах. Вход свободный. Губернатор пригласил всех желающих просто насладиться этим мгновением.

Теги

Воспевая твою красоту Тайцы Усадьба Демидовых

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