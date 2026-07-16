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Без осадков и до +26°C – погода в Ленобласти на 17 июля

В Ленинградской области 17 июля ожидается малооблачная погода без осадков.

Без осадков и до +26°C – погода в Ленобласти на 17 июля - Температура воздуха ночью составит +5…+10°C, на западе местами до +15°C, а днем поднимется до +21…+2
Фото: magnific.

Температура воздуха ночью составит +5…+10°C, на западе местами до +15°C, а днем поднимется до +21…+26°C. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем юго-западный, южный 3-8 м/с.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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16.07.2026
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погода без осадков Ленобласть лето
Новости Социум

Все сервисы VK работают в штатном режиме

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Все сервисы VK, в том числе MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие, продолжают работать в штатном режиме и без ограничений. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе холдинга 16 июля.

«Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», — пояснили там.

Также пользователи версий приложений для Android получают все пуш-уведомления о сообщениях, звонках и обновлениях.

Напомним, 16 июля стало известно, что приложения VK и «Макс» пропали из Google Play.

Фото на миниатюре: magnific/ rawpixel. com

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