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Новости Происшествия

Лобовая авария произошла в Ломоносовском районе

Известно о трех пострадавших.

В Ломоносовском районе пострадали три человека в результате лобовой аварии. Об этом 16 июля сообщает управление МЧС по Ленинградской области. 

Предварительно, ДТП произошло между автомобилями «Фольксваген» и «Тенет» на трассе между деревнями Петровское и Гостилицы. 📢Состояние пострадавших уточняется. 

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16.07.2026
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Теги

авария Ломоносовский район
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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