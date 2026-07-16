Владелец наркоплантации задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Полиция пресекла деятельность жителя деревни Монделево Гатчинского округа, который превратил свои дачные участки в плантации по выращиванию наркотических растений. При обысках у задержанного нашли почти 18 килограммов запрещенного, сообщает региональное управление МВД.

По материалам уголовного дела, на двух участках, принадлежащих 36-летнему подозреваемому, оперативники обнаружили специальные боксы, предназначенные для выращивания растений, а помещения были оборудованы профессиональными системами искусственного освещения, вентиляции и автоматического полива.

В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли 89 кустов растений, а также около 17,5 килограмма уже готовой к сбыту растительной массы.

«Следственным управлением УМВД России «Гатчинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — указано в сообщении.