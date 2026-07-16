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Почти 18 кг наркотиков и под сотню кустов запрещенного растения нашли у жителя Ленобласти

Владелец наркоплантации задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Почти 18 кг наркотиков и под сотню кустов запрещенного растения нашли у жителя Ленобласти - Владелец наркоплантации задержан. Против него возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД РФ по СПб и ЛО

Полиция пресекла деятельность жителя деревни Монделево Гатчинского округа, который превратил свои дачные участки в плантации по выращиванию наркотических растений. При обысках у задержанного нашли почти 18 килограммов запрещенного, сообщает региональное управление МВД.

По материалам уголовного дела, на двух участках, принадлежащих 36-летнему подозреваемому, оперативники обнаружили специальные боксы, предназначенные для выращивания растений, а помещения были оборудованы профессиональными системами искусственного освещения, вентиляции и автоматического полива. 

В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли 89 кустов растений, а также около 17,5 килограмма уже готовой к сбыту растительной массы. 

«Следственным управлением УМВД России «Гатчинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — указано в сообщении.

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наркотики Гатчинский округ ГУ МВД по СПБ и Ленобласти
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Шестнадцать человек будут судить за аферы со страховками в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут 16 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами.

Фигуранты приобретали подержанные автомобили через подставных лиц и оформляли на них страховые полисы. После этого участники группы инсценировали ДТП с грузовиками, принадлежавшими их сообщникам. Номинальные владельцы автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемые устроили 26 фиктивных аварий и получили от четырех страховых компаний более 10 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд Петербурга.

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