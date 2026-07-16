Жительницу Якутска задержали по подозрению в работе курьером телефонных мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей.
Неизвестные позвонили 84-летней женщине и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру 1,2 миллиона рублей и одну тысячу долларов. На следующий день она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали 14 июля около 13:00 в аэропорту «Пулково». Ею оказалась 22-летняя неработающая жительница Якутска. Расследование уголовного дела продолжается.