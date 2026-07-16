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Полиция задержала девушку-курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей

Жительницу Якутска задержали по подозрению в работе курьером телефонных мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей.

Полиция задержала девушку-курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей - Жительницу Якутска задержали по подозрению в работе курьером телефонных мошенников, обманувших пенси
Фото: МВД

Неизвестные позвонили 84-летней женщине и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру 1,2 миллиона рублей и одну тысячу долларов. На следующий день она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали 14 июля около 13:00 в аэропорту «Пулково». Ею оказалась 22-летняя неработающая жительница Якутска. Расследование уголовного дела продолжается.

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05.02.2021
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Кириши Ленинградская область
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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